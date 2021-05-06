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Прокуратура проверит семью ребенка, провалившегося в Волгодонске в люк

6 мая 2021, 09:32
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Сотрудники прокуратуры Ростовской области проводят проверку причин падения 12-летнего ребенка в открытый люк в Волгодонске, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

В понедельник, 3 мая, в Волгодонске на улице 50 лет ВЛКСМ подросток провалился в открытый люк. Мальчик доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом органов грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Известно, что мальчик упал в люк сетей водоснабжения.

«Прокуратурой Ростовской области проводится проверка соблюдения федерального законодательства, причин и условий произошедшего. Будет дана оценка действиям органов системы профилактики и родителей несовершеннолетнего», — рассказала Комахидзе.

Также прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела.

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