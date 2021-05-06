Прокуратура проверит семью ребенка, провалившегося в Волгодонске в люк

В понедельник, 3 мая, в Волгодонске на улице 50 лет ВЛКСМ подросток провалился в открытый люк. Мальчик доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом органов грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Известно, что мальчик упал в люк сетей водоснабжения.