rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане пожаловались на атаковавших новый парк собак на Зеленом острове

6 мая 2021, 18:09
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону открыли новый парк на Зеленом острове и здесь сразу же поселились собаки, сообщили очевидцы в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что на территории острова состоялось открытие пляжа и парковой зоны. Здесь установили беседки, сделали детскую площадку с горками. Для водителей появилась парковка.

После работ территорию заселили бездомные собаки. Автор публикации разместил фото, показав несколько животных.

«В поисках тени в пляжной зоне они заняли все беседки. Чтобы избежать с ними конфликта, рекомендуется предварительно подкормить их чем-нибудь», — говорится в подписи к фото.

В комментариях подписчики написали, что собаки появились из-за того, что их кормят горожане. Они призвали этого не делать.

«Да проще не ходить туда. У нас либо вход платный, либо псарня. По другому не бывает», — написал один из ростовчан.

«Это их территория, не надо их тревожить. Сидите у себя дома», — заступились за собак комментаторы.

«Все эти собаки жили на Зеленом острове задолго до того, как там появился этот парк. Можно сказать, вторглись в их среду обитания», — прозвучало в комментариях.

К единому мнению ростовчане прийти не смогли. Ранее огромный бобр покусал домашнюю собаку в Ростовской области.

Материалы по теме
Огромный бобр покусал домашнюю собаку в Ростовской областиСвидетель нападения собак на прохожих в Москве рассказала об их хозяинеРостовчане спасли собаку, голова которой застряла в банке
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00