Ростовчане пожаловались на атаковавших новый парк собак на Зеленом острове

Напомним, что на территории острова состоялось открытие пляжа и парковой зоны. Здесь установили беседки, сделали детскую площадку с горками. Для водителей появилась парковка.
После работ территорию заселили бездомные собаки. Автор публикации разместил фото, показав несколько животных.
«В поисках тени в пляжной зоне они заняли все беседки. Чтобы избежать с ними конфликта, рекомендуется предварительно подкормить их чем-нибудь», — говорится в подписи к фото.
В комментариях подписчики написали, что собаки появились из-за того, что их кормят горожане. Они призвали этого не делать.
«Да проще не ходить туда. У нас либо вход платный, либо псарня. По другому не бывает», — написал один из ростовчан.
«Это их территория, не надо их тревожить. Сидите у себя дома», — заступились за собак комментаторы.
«Все эти собаки жили на Зеленом острове задолго до того, как там появился этот парк. Можно сказать, вторглись в их среду обитания», — прозвучало в комментариях.
К единому мнению ростовчане прийти не смогли. Ранее огромный бобр покусал домашнюю собаку в Ростовской области.