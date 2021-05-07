Банкротом признали Ростовский портовый элеватор «КОВШ»

Напомним, что дело о банкротстве элеватора было инициировано по требованию физического лица в ноябре 2019 года. Тогда на предприятии была введена процедура наблюдения.
В конце апреля по результатам отчета временного управляющего было принято решение о введении в отношении элеватора процедуры конкурсного производства. Сумма задолженности предприятия перед кредиторами превысила 1,65 миллиарда рублей. Кроме того, по результатам анализа временного управляющего, известно, что средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, платежеспособность предприятия восстановить не представляется возможным. Кроме того, были выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Ростовский портовый элеватор «КОВШ», а часть сделок должника могут быть оспорены.
По информации системы СПАРК, ООО «Ростовский портовый элеватор «КОВШ» было зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании являлось хранение и складирование. Компания принадлежит ООО «Русское поле». Генеральным директором являлся Рубен Айвазян. Выручка предприятия за 2020 год составила около 21 миллиона рублей, чистый убыток превысил 138 миллионов рублей.