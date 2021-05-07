Банкротом признали Ростовский портовый элеватор «КОВШ»

В конце апреля по результатам отчета временного управляющего было принято решение о введении в отношении элеватора процедуры конкурсного производства. Сумма задолженности предприятия перед кредиторами превысила 1,65 миллиарда рублей. Кроме того, по результатам анализа временного управляющего, известно, что средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, платежеспособность предприятия восстановить не представляется возможным. Кроме того, были выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Ростовский портовый элеватор «КОВШ», а часть сделок должника могут быть оспорены.