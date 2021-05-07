Холод и дожди предсказали синоптики на День Победы в Ростове

Так, в пятницу, 7 мая в Ростове будет солнечно и тепло, воздух в дневное время прогреется до +24 градусов. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит от 4 до 12 метров в секунду. К вечеру температура в городе опустится до +17, а к ночи похолодает до +13 градусов.
В субботу, 8 мая, в городе будет все также тепло и ясно. Столбики термометров покажут до +26 градусов, а скорость ветра не превысит 4 метров в секунду. К ночи температура опустится до +14 градусов.
Весь день в воскресенье, 9 мая, будет идти сильный дождь, он начнется еще ранним утром, а перестанет лить только к 21.00 мск. Утром температура воздуха составит +13 градусов, а к полудню снизится до +10, к ночи похолодает еще больше. Скрость ветра составит от 7 до 15 метров в секунду.