Холод и дожди предсказали синоптики на День Победы в Ростове

Так, в пятницу, 7 мая в Ростове будет солнечно и тепло, воздух в дневное время прогреется до +24 градусов. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит от 4 до 12 метров в секунду. К вечеру температура в городе опустится до +17, а к ночи похолодает до +13 градусов.