Логвиненко предложил почти 9 тыс торговых мест предпринимателям с аксайских рынков

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, на девяти рынка рынках Ростова имеются 4675 свободных торговых мест. Еще 2111 мест предложили предпринимателям в трех торговых комплексов и 1121 место на трех постоянно действующих ярмарках, 769 мест на 6 земельных участках, находящихся в частной собственности, и предназначенных для размещения постоянно действующих ярмарок.