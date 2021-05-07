rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Логвиненко предложил почти 9 тыс торговых мест предпринимателям с аксайских рынков

7 мая 2021, 07:18
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону арендаторам закрыты аксайских рынков 8676 свободных торговых мест, говорится в сообщении администрации города.

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, на девяти рынка рынках Ростова имеются 4675 свободных торговых мест. Еще 2111 мест предложили предпринимателям в трех торговых комплексов и 1121 место на трех постоянно действующих ярмарках, 769 мест на 6 земельных участках, находящихся в частной собственности, и предназначенных для размещения постоянно действующих ярмарок.

Логвиненко добавил, что с руководителями управляющих компаний рынков, собственниками земельных участков достигнута договоренность о предоставлении торговых мест предпринимателям на льготных условиях.

Так, торговый комплекс «Димбо» готов предоставить больше 1 тысячи квадратных метров, а также 380 свободных мест для осуществления оптовой торговли автотоварами и 500 мест для продажи транспортных средств. На рынке «Лидер» на Вересаева руководство готово оборудовать 2 тысячи квадратных метров торговых площадей в нестационарных объектах.

Напомним, что в конце апреля на рынки прибыли тысячи силовиков с проверками. Предпринимателям заявили о необходимости прекратить работу.

Рынок «Овощной» приняли решение перенести на территорию старого аэропорта в Ростове. Из-за ситуации с рынками стоимость аренды складов в выросла в пять раз.

Материалы по теме
Военные и ОМОН прибыли на рынок «Атлант» в Ростовской области 30 апреляРезкое потепление и рынок вместо аэропорта: новости, волнующие ростовчан в пятницу
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00