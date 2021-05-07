Логвиненко предложил почти 9 тыс торговых мест предпринимателям с аксайских рынков

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, на девяти рынка рынках Ростова имеются 4675 свободных торговых мест. Еще 2111 мест предложили предпринимателям в трех торговых комплексов и 1121 место на трех постоянно действующих ярмарках, 769 мест на 6 земельных участках, находящихся в частной собственности, и предназначенных для размещения постоянно действующих ярмарок.
Логвиненко добавил, что с руководителями управляющих компаний рынков, собственниками земельных участков достигнута договоренность о предоставлении торговых мест предпринимателям на льготных условиях.
Так, торговый комплекс «Димбо» готов предоставить больше 1 тысячи квадратных метров, а также 380 свободных мест для осуществления оптовой торговли автотоварами и 500 мест для продажи транспортных средств. На рынке «Лидер» на Вересаева руководство готово оборудовать 2 тысячи квадратных метров торговых площадей в нестационарных объектах.
Напомним, что в конце апреля на рынки прибыли тысячи силовиков с проверками. Предпринимателям заявили о необходимости прекратить работу.
Рынок «Овощной» приняли решение перенести на территорию старого аэропорта в Ростове. Из-за ситуации с рынками стоимость аренды складов в выросла в пять раз.