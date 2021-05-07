rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Останки пятилетней девочки нашли в Сальске в карьере кирпичного завода

7 мая 2021, 11:50
Фото: vk.com/mius_front
В Ростовской области поисковики обнаружили на месте расстрелов на кирпичном заводе в Сальске нашли останки пятилетней девочки, сообщили представители движения «Миус-Фронт».

Местные жители указали поисковикам место расстрелов мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Всего фашисты расстреляли около 3,5 тысячи детей, женщин и стариков.

«Показали где стояла пулемётная вышка палачей, где жили военнопленные которые копали ямы для трупов. Попадаются личные вещи убитых людей — немые свидетели геноцида… Страшное место. Поисковикам которые сейчас работают в карьере временами делается не по себе», — отмечаются в сообщении организации.

По информации DonDay на глубине около четырех метров поисковикам удалось обнаружить останки пятилетней девочки. У нее были темные косы, а в момент расстрела на ребенке были бусы из бисера.

Ранее сообщалось, что захоронения времен ВОВ в Ростовской области будут искать по архивным аэроснимкам.

Материалы по теме
Останки погибшего на Украине красноармейца захоронили в РостовеВ Ленинградской области нашли останки четырех человек
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00