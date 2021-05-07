Останки пятилетней девочки нашли в Сальске в карьере кирпичного завода

Местные жители указали поисковикам место расстрелов мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Всего фашисты расстреляли около 3,5 тысячи детей, женщин и стариков.
«Показали где стояла пулемётная вышка палачей, где жили военнопленные которые копали ямы для трупов. Попадаются личные вещи убитых людей — немые свидетели геноцида… Страшное место. Поисковикам которые сейчас работают в карьере временами делается не по себе», — отмечаются в сообщении организации.
По информации DonDay на глубине около четырех метров поисковикам удалось обнаружить останки пятилетней девочки. У нее были темные косы, а в момент расстрела на ребенке были бусы из бисера.
Ранее сообщалось, что захоронения времен ВОВ в Ростовской области будут искать по архивным аэроснимкам.