Власти Аксая построят для себя новое трехэтажное здание

Потенциальному подрядчику предстоит возвести трехэтажное здание, площадь которого составит 403 квадратных метра, на улице Маяковского. Объект планируют построить рядом со зданием Управления коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района и детским садом № 22.