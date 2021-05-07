Власти Аксая построят для себя новое трехэтажное здание

Максимальная стоимость контракта составит 20,1 миллиона рублей. Средства выделены из муниципального бюджета.
Потенциальному подрядчику предстоит возвести трехэтажное здание, площадь которого составит 403 квадратных метра, на улице Маяковского. Объект планируют построить рядом со зданием Управления коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района и детским садом № 22.
При этом проект получил положительное заключение госэкспертизы. Завершить строительные работы подрядной организации предстоит до 1 ноября. Подрядчика выберут 14 мая.
Пока неизвестно, какие отделы и службы городской администрации займут новое здание.