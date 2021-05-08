Больше 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в акции «Бессмертный полк»

По числу поданных заявок на участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» Ростовская область вошла в топ-10 российских регионов.
Прием заявок закончился вчера, 7 мая, в 10.00 мск. Однако организаторы проекта приняли решение продлить прием заявок в онлайн-шествие через мини-приложения в социальных сетях, а также на ресурсе «Банк Памяти». Подать заявку можно до 15.00 9 мая.
Онлайн-трансляция «Бессмертный полк» состоится завтра в 15.00 мск на сайте 2021.polkrf.ru и на других партнерских площадках.
Ранее на вокзале Ростов-Главный сделал остановку ретро-поезд «Победа», который отправился в путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля. А в День Победы по южной столице будет ездить праздничный трамвай, специалисты уже завершили его оформление. Трамвай будет курсировать по городу по маршруту «Дорогами Победы».