Больше 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в акции «Бессмертный полк»

Ранее на вокзале Ростов-Главный сделал остановку ретро-поезд «Победа», который отправился в путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля. А в День Победы по южной столице будет ездить праздничный трамвай, специалисты уже завершили его оформление. Трамвай будет курсировать по городу по маршруту «Дорогами Победы».