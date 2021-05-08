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Больше 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в акции «Бессмертный полк»

8 мая 2021, 08:06
Фото: pixabay.com
В Ростовской области заявки на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» подали более 30 тысяч местных жителей, сообщили в региональном правительстве.

По числу поданных заявок на участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» Ростовская область вошла в топ-10 российских регионов.

Прием заявок закончился вчера, 7 мая, в 10.00 мск. Однако организаторы проекта приняли решение продлить прием заявок в онлайн-шествие через мини-приложения в социальных сетях, а также на ресурсе «Банк Памяти». Подать заявку можно до 15.00 9 мая.

Онлайн-трансляция «Бессмертный полк» состоится завтра в 15.00 мск на сайте 2021.polkrf.ru и на других партнерских площадках.

Ранее на вокзале Ростов-Главный сделал остановку ретро-поезд «Победа», который отправился в путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля. А в День Победы по южной столице будет ездить праздничный трамвай, специалисты уже завершили его оформление. Трамвай будет курсировать по городу по маршруту «Дорогами Победы».

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