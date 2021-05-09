Экс-директору ростовского ипподрома запретили входить на объект

Posted 9 мая 2021, 18:16
Published 9 мая 2021, 18:16
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Запрет для Овчарова был введен по решению Агросоюза «Юг Руси». Соответствующий документ выдали охранникам объекта. Однако с чем связаны такие меры не сообщается.
При этом конники уверены в правильности такого решения. Документ был передан охране ипподрома. Подробности решения пока не разглашаются. Но ростовские конники считают его вполне справедливым.
Ранее ростовский ипподром отказались признавать объектом культурного наследия. При принятии такого решения эксперты сослались на результаты рассмотрения документов «Донского наследия» и агрохолдинга «Юг Руси» - нового собственника ипподрома.
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