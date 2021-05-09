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Воевавший в Берлине танк Т-34 открыл парад Победы в Ростове

9 мая 2021, 10:11
Фото: youtube.com
В Ростове-на-Дону легендарный танк Т-34-85, воевавший в Берлине, принял участие в параде в честь 9 мая, трансляция торжественного мероприятия проходила онлайн.

Легендарная боевая машина открыла проезд механизированных колонн. Танк, открывший парад в Ростове, был собран в 1944 году на Челябинском тракторном заводе. Эта машина принимала участие в боях за Берлин в 1945 году.

Впервые в параде приняли участие специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», новейшие машины технической разведки «Тайфун-К» и санитарные автомобили «АС-Линза».

Напомним, что власти Ростова разрешили проведение парада при участии 2 тысяч зрителей. Людей обязали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, но большинство их них проигнорировали санитарные требования городской администрации.

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