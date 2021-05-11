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Posted 11 мая 2021, 13:05

Published 11 мая 2021, 13:05

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

На обновление трамваев в Таганроге направят 3 миллиарда рублей

11 мая 2021, 13:05
В Таганроге потратят три миллиарда рублей на закупку новых трамвайных вагонов, сообщили в городской администрации.

По данным издания 161.ru, на эти деньги удастся закупить 60 вагонов. Они будут совершенно новыми и низкопольными.

В трамваях предусмотрят системы видеонаблюдения и подсчета пассажиров. Внедрят электронный контроль оплаты проезда.

Из общей суммы 2,4 миллиарда рублей поступят из регионального бюджета. Часть денег возьмут из городской казны и у концессионера.

Добавим, что на модернизацию трамвайной сети в городе планируется направить 11,8 миллиарда рублей. Ранее схему движения двух трамвайных маршрутов изменили в Ростове.

#Экономика#Новости
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