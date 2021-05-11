На обновление трамваев в Таганроге направят 3 миллиарда рублей

Posted 11 мая 2021, 13:05
Published 11 мая 2021, 13:05
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
По данным издания 161.ru, на эти деньги удастся закупить 60 вагонов. Они будут совершенно новыми и низкопольными.
В трамваях предусмотрят системы видеонаблюдения и подсчета пассажиров. Внедрят электронный контроль оплаты проезда.
Из общей суммы 2,4 миллиарда рублей поступят из регионального бюджета. Часть денег возьмут из городской казны и у концессионера.
Добавим, что на модернизацию трамвайной сети в городе планируется направить 11,8 миллиарда рублей. Ранее схему движения двух трамвайных маршрутов изменили в Ростове.