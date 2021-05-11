rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2021, 12:18

Published 11 мая 2021, 12:18

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Названа причина нападения на школу в Казани

11 мая 2021, 12:18
Причиной массового убийства школьников в Казани могла стать месть бывшего ученика школы № 175 Ильназа Галявиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник СМИ считает, что к преступлению Галявиева могли подтолкнуть ненависть и желание отомстить.

Напомним, что утром 11 мая в школу № 175 в Казани ворвался вооруженный 19-летний парень. Он расстрелял учеников. В результате погибли 10 человек, из которых большая часть ученики 8 класса.

Еще 21 пострадавший доставлен в больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, семерых — как тяжелое.

Изначально сообщалось о двоих нападавших, потом эту информацию опровергли в Национальном антитеррористическом комитете.

Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в школе № 175 в Казани.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика