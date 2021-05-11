Полиция проверит все школы в Ростове после трагедии в Казани

После нападения на школу № 175 в Казани в Ростове-на-Дону проверят все образовательные учреждения, передает Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на информацию регионального МВД.

По данным канала, поручение о проверке школ дало МВД. Кроме того, полицейские намерены пересмотреть списки всех подростков, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах. Напомним, что бывший ученик школы № 175 в Казани Ильназ Галявиев напал на детей и учителей, открыв огонь из дробовика. В результате погибли 10 человек, большинство из них дети. В больницы был госпитализирован 21 пострадавший, один — в крайне тяжелом состоянии. Глава Ростовской области Василий Голубев после трагедии в казанской школе поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.