Полиция проверит все школы в Ростове после трагедии в Казани

Posted 11 мая 2021, 12:38
Published 11 мая 2021, 12:38
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
По данным канала, поручение о проверке школ дало МВД. Кроме того, полицейские намерены пересмотреть списки всех подростков, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах.
Напомним, что бывший ученик школы № 175 в Казани Ильназ Галявиев напал на детей и учителей, открыв огонь из дробовика. В результате погибли 10 человек, большинство из них дети.
В больницы был госпитализирован 21 пострадавший, один — в крайне тяжелом состоянии.
Глава Ростовской области Василий Голубев после трагедии в казанской школе поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.
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