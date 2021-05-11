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Posted 11 мая 2021, 08:51

Published 11 мая 2021, 08:51

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

В Ростовской области назвали число новых заболевших коронавирусом

11 мая 2021, 08:51
В Ростовской области за последние сутки 205 человек заразились коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Вылечились за это время 189 пациентов и скончались четыре человека. Среди них две женщины и двое мужчин в возрасте от 65 до 96 лет.

Новые случаи зарегистрировали в 28 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске и Шахтах. В больницах остаются 1611 пациентов. «В области выявили 90321 случай заболевания коронавирусом, побороли инфекцию более 80 тысяч граждан. Скончались 4134 пациента», — сказано в сообщении.

Прививки против COVID-19 сделали 335 тысяч человек. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом.

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