Имущество «ТагАЗа» частично выкупила фирма президента ФК «Батайск»

Posted 13 мая 2021, 11:56
Published 13 мая 2021, 11:56
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Покупателем выступила компания, зарегистрированная в Аксайском районе, ООО «Ломторг». Сумма сделки составила порядка 205 миллионов рублей. Покупатель приобрел земельные участки, расположенные в Таганроге, а также здание сварочно-сборочного корпуса и другие помещения, оборудование завода. Суммарная стоимость покупки составила 205 миллионов рублей.
Как сообщается в системе СПАРК, ООО «Ломторг» создано в 2020 году. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля отходами и ломом. Гендиректором фирмы является Вячеслав Пазин, а бенефициаром — Юрий Болтенков. При этом Болтенков занимает должность президента футбольного клуба «Батайск».
«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году, в запуск предприятия было инвестировано 320 миллионов долларов США. На фоне экономического кризиса в 2009 году «ТагАЗ» столкнулся с финансовыми трудностями и в 2012 году был признан банкротом по требованию АО «Чери автомобили Рус».
Ранее имущество на сумму 53,5 миллиона рублей выкупила компания, которая занимается производством и продажей изделий из пластмасс для теплиц. Ей достались четырехэтажное здание цеха окраски бамперов, пристройки и земельные участки.
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