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Posted 13 мая 2021, 11:56

Published 13 мая 2021, 11:56

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Имущество «ТагАЗа» частично выкупила фирма президента ФК «Батайск»

13 мая 2021, 11:56
В Ростовской области на торгах была продана часть имущества «Таганрогского автомобильного завода», говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Покупателем выступила компания, зарегистрированная в Аксайском районе, ООО «Ломторг». Сумма сделки составила порядка 205 миллионов рублей. Покупатель приобрел земельные участки, расположенные в Таганроге, а также здание сварочно-сборочного корпуса и другие помещения, оборудование завода. Суммарная стоимость покупки составила 205 миллионов рублей.

Как сообщается в системе СПАРК, ООО «Ломторг» создано в 2020 году. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля отходами и ломом. Гендиректором фирмы является Вячеслав Пазин, а бенефициаром — Юрий Болтенков. При этом Болтенков занимает должность президента футбольного клуба «Батайск».

«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году, в запуск предприятия было инвестировано 320 миллионов долларов США. На фоне экономического кризиса в 2009 году «ТагАЗ» столкнулся с финансовыми трудностями и в 2012 году был признан банкротом по требованию АО «Чери автомобили Рус».

Ранее имущество на сумму 53,5 миллиона рублей выкупила компания, которая занимается производством и продажей изделий из пластмасс для теплиц. Ей достались четырехэтажное здание цеха окраски бамперов, пристройки и земельные участки.

#Экономика#Новости
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