Разборки миллиардеров назвали причиной закрытия рынков в Ростовской области

Posted 13 мая 2021, 05:46
Published 13 мая 2021, 05:46
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, 27 апреля силовики ворвались на рынки в Аксайском районе и заблокировали их работу. Бизнесменам пришлось покинуть свои рабочие места.
Эту тему обсудили на заседании Госдумы, на котором Коломейцев назвал произошедшее вопиющим случаем. По его словам, из-за разборок миллиардеров пострадали тысячи людей.
«В Аксайском районе арестовали главу и ряд руководителей двух рынков. Но даже если это в рамках обеспечительных мер, то делать так нельзя», — заявил парламентарий.