rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2021, 05:46

Published 13 мая 2021, 05:46

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Разборки миллиардеров назвали причиной закрытия рынков в Ростовской области

13 мая 2021, 05:46
В Ростовской области разборки олигархов стали причиной оцепления рынков в Аксайском районе, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Напомним, 27 апреля силовики ворвались на рынки в Аксайском районе и заблокировали их работу. Бизнесменам пришлось покинуть свои рабочие места.

Эту тему обсудили на заседании Госдумы, на котором Коломейцев назвал произошедшее вопиющим случаем. По его словам, из-за разборок миллиардеров пострадали тысячи людей.

«В Аксайском районе арестовали главу и ряд руководителей двух рынков. Но даже если это в рамках обеспечительных мер, то делать так нельзя», — заявил парламентарий.

Он добавил, что олигарху из Швейцарии потребовался участок для строительства.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика