Резкий рост смертей от коронавируса зафиксирован в Ростовской области

Posted 13 мая 2021, 09:25
Published 13 мая 2021, 09:25
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
На 13 мая жертвами инфекции стали 12 женщин от 46 до 86 лет и 11 мужчин от 60 до 82 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые стали причиной осложнений во время коронавируса.
В последний раз 23 случая смертей от коронавируса в регионе было зарегистрировано на 1 мая. В остальные дни количество погибших варьировалось от 0 до 15 человек в сутки.
В общей сложности в регионе скончались 4172 ковид-инфицированных. Заболел за весь период 90721 местный житель, а выздоровели 81265 человек.
При этом в тяжелом состоянии в госпиталях находятся 18 человек, а всего лечение в стационарах проходит 1541 пациент. Антиковидные прививки уже сделали 348315 жителей Ростовской области.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не видит оснований для отмены масочного режима.
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