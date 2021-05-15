Ремонт тротуаров обойдется бюджету Ростова в 47 млн руб

По его словам, на эти цели было выделено 47 миллионов рублей. Из этих денег 13 миллионов пойдут на устранение дефектов и деформаций, о которых сообщают ростовчане. В настоящее время власти города проводят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.