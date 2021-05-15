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Posted 15 мая 2021, 08:06

Published 15 мая 2021, 08:06

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ремонт тротуаров обойдется бюджету Ростова в 47 млн руб

15 мая 2021, 08:06
В Ростове-на-Дону планируется провести масштабный ремонт тротуаров, сообщил в своем Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, на эти цели было выделено 47 миллионов рублей. Из этих денег 13 миллионов пойдут на устранение дефектов и деформаций, о которых сообщают ростовчане. В настоящее время власти города проводят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

Кроме того, 34 миллиона рублей будут потрачены на восстановление тротуаров в местах с большим пешеходным трафиком. На сайте горадминистрации размещен полный список улиц, где пройдет ремонт.

Например, в перечень вошли улицы Мурманская, Штахановского, Петрожицкого, Таганрогская у монумента «Самолет СУ-27» и другие.

Ранее стало известно о планах городских властей установить 13 новых остановок в Первомайском районе.

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