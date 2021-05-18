Причины оцепления рынков и меры помощи назвали в Заксобрании Ростовской области

«Нашей целью является помощь людям, которые не нарушали закон. Помочь и с правовой точки зрения, и выработать механизмы поддержки для того, чтобы работа этих предпринимателей продолжилась. Депутатский корпус готов, если будут сформулированы такие предложения, вернуться к теме корректировки законодательства, но ситуация, которая там сложилась не дает возможности мгновенного решения всех проблем, поскольку они накапливались годами. Требуется тщательная проработка», — заявил Ищенко.