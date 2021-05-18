Причины оцепления рынков и меры помощи назвали в Заксобрании Ростовской области

Posted 18 мая 2021, 12:43
Published 18 мая 2021, 12:43
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Напомним, 27 апреля на рынки «Атлант Сити», «Атлант Юг», «Алмаз», «Строительный» пришли силовики, что привело к закрытию торговых точек. Эту ситуацию обсудили на внеочередном заседании Заксобрания.
Замглавы региона Александр Скрябин заявил, что рынки закрыли из-за проверки соблюдения требований закона. Работа проводится в соответствии с определениями Аксайского районного суда. Всего на рынках трудились более четырех тысяч человек.
Председатель Заксобрания Александр Ищенко уточнил, что депутаты держат этот вопрос под контролем, работа в антикризисных группах ведется с 30 апреля. Юристы и депутаты общаются с предпринимателями, консультируют и помогают правильно оформить заявления. К 13 мая успели принять 2,1 тысячи бизнесменов.
«Нашей целью является помощь людям, которые не нарушали закон. Помочь и с правовой точки зрения, и выработать механизмы поддержки для того, чтобы работа этих предпринимателей продолжилась. Депутатский корпус готов, если будут сформулированы такие предложения, вернуться к теме корректировки законодательства, но ситуация, которая там сложилась не дает возможности мгновенного решения всех проблем, поскольку они накапливались годами. Требуется тщательная проработка», — заявил Ищенко.
Присутствующий на заседании первый зампрокурора области Кирилл Осипчук заявил о пяти исковых заявлениях с требованием изъять шесть земельных участков. Суд наложил обеспечительные меры, но они были обжалованы.
Правоохранители занялись охраной имущества, так как во время проверок многие разбежались. Осипчук добавил, что проверки начались еще в прошлом году, однако организаторы торговли не шли на контакт и игнорировали запросы. По его словам, они скрывались, уклонялись от явки в органы прокуратуры.
В данный момент продолжается работа по переписи и учету предпринимателей, с ними обсудили возможности решения ситуации. Для предпринимателей есть места на других рынках, ярмарках.
С мая на территории старого аэропорта начала работать постоянно действующая ярмарка. Сюда переехал овощной рынок, на подъездных дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Эти меры позволили избежать резкого роста цен на овощи и фрукты. В Ростове она остается на среднем уровне в ЮФО.
Единственный розничный рынок, который не закрыли — это «Классик». На закрытых площадках отсутствуют стационарные торговые точки, все они сделаны из легко возводимых конструкций. Часть торговцев перешла на рынок на «Верхнем Темернике».
«Представители антикризисных групп оказывают консультации бизнесменам. Но не всегда они готовы идти на диалог и даже показать документы, которые у них есть», — отметила замдиректора департамента потребительского рынка региона Наталья Багрянцева.
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