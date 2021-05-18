Случаи осложнений после прививки от COVID-19 не зафиксировали в Ростовской области

Юрий Кобзев уточнил, что до сих пор в регионе значимых осложнений от вакцинации зафиксировано не было. «Проявляется повышение температуры и легкое недомогание. То, что прописано в инструкции к препарату. При этом у большинства привитых все проходит абсолютно без всяких побочных эффектов. Не было ни одного случая, о котором бы мы сообщали в Росздравнадзор», — пояснил глава Минздрава.