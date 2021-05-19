Каких необычных питомцев держат ростовчане дома

Posted 19 мая 2021, 06:10
Published 19 мая 2021, 06:10
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
На известном сайте объявлений легко можно купить королевскую змею, мадагаскарского таракана, африканского ежика и даже палочника. Стоимость всех этих непривычных для россиян питомцев вполне доступная.
Так, африканского ежика хозяин продает за 3,5 тысячи рублей вместе с клеткой. «Вполне зрелый обаятельный мужчина в возрасте 1,5 лет с большой клеткой, собственным домом, поилками и кормилками и колесом», — сказано в описании питомца.
В Таганроге продают живых тропических бабочек Papilio lowii. Всего за тысячу рублей можно купить роскошную крупную бабочку с размахом крыльев 15 сантиметров. Этот вид из семейства Парусников на родине на Филиппинах называют «Черным принцем».
Полозов или королевских змей продают в среднем по 4,5 — 5,5 тысячи рублей. Как утверждают продавцы, эти виды змей просты в содержании при условии соблюдения нескольких несложных правил. Правда, потенциальных хозяев королевской змеи предупреждают, что она любит пугать и вставать в стойки, трещать хвостом при открытии террариума, но угрозы носят чисто формальный характер и не перерастают в настоящую агрессию.
За 1,5 тысячи рублей можно стать обладателем целой муравьиной фермы. Как пишет продавец, ухаживать за муравьями несложно, эти насекомые совсем неприхотливы.
Кроме того, ростовчане продают мадагаскарских тараканов, которые «большие и шипят», по рублю за особь.
Совершенно бесплатно житель Таганрога отдает аннамских палочников предимаго и имаго. Как утверждает продавец, эти насекомые едят листья ежевики, малины, розы, шиповника, березы, дуба, гибискуса, традесканции в любом виде.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]