Каких необычных питомцев держат ростовчане дома

Полозов или королевских змей продают в среднем по 4,5 — 5,5 тысячи рублей. Как утверждают продавцы, эти виды змей просты в содержании при условии соблюдения нескольких несложных правил. Правда, потенциальных хозяев королевской змеи предупреждают, что она любит пугать и вставать в стойки, трещать хвостом при открытии террариума, но угрозы носят чисто формальный характер и не перерастают в настоящую агрессию.