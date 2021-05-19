Ларьки могут вернуть в ростовские переходы с мозаиками

Posted 19 мая 2021, 07:47
Published 19 мая 2021, 07:47
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
По его словам, такой запрос городские власти направили в прокуратуру. Согласно закону у людей должен быть доступ к объектам культурного наследия, от надзорного органа ожидают ответа, могут ли в принципе в переходах при таких условиях находиться ларьки.
Если ответ прокуратуры окажется положительным, администрация города путем голосования на сервисе «Активный ростовчанин» определит, возвращать ларьки или нет. При этом Исаев отметил, что их количество сократится с 300 до 143 объектов.
Ранее сообщалось, что переходы с мозаикой в Ростове возьмут под усиленную охрану.