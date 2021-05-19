rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2021, 07:47

Published 19 мая 2021, 07:47

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ларьки могут вернуть в ростовские переходы с мозаиками

19 мая 2021, 07:47
Власти Ростова-на-Дону намерены определить законность размещения ларьков в подземных переходах с мозаиками, признанными объектами культурного наследия, сообщает «АиФ» со ссылкой на начальника отдела развития нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания Дмитрия Исаева.

По его словам, такой запрос городские власти направили в прокуратуру. Согласно закону у людей должен быть доступ к объектам культурного наследия, от надзорного органа ожидают ответа, могут ли в принципе в переходах при таких условиях находиться ларьки.

Если ответ прокуратуры окажется положительным, администрация города путем голосования на сервисе «Активный ростовчанин» определит, возвращать ларьки или нет. При этом Исаев отметил, что их количество сократится с 300 до 143 объектов.

Ранее сообщалось, что переходы с мозаикой в Ростове возьмут под усиленную охрану.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика