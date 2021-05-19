Темпы вакцинации от коронавируса в Ростовской области стали вдвое ниже необходимых

Posted 19 мая 2021, 09:17
Published 19 мая 2021, 09:17
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
На прошедшем заседании стало известно, что такими темпами можно не успеть достичь к осень уровня вакцинации в 60% населения. Этого показателя пытаются добиться в регионе.
«До сентября осталось 105 дней, вакцинацию должны пройти еще 1,7 миллиона человек. Чтобы выполнить план, нужно ежедневно делать прививки 16,3 тысячи добровольцам», — посчитал Ковалев.
Отмечается, что с сентября начнется вакцинация от гриппа. Ковалев добавил, что предстоит титаническая работа, которая может быть под угрозой срыва.