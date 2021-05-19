Темпы вакцинации от коронавируса в Ростовской области стали вдвое ниже необходимых

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В Ростовской области каждый день прививки от коронавируса делают около 8,2 тысячи человек, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

На прошедшем заседании стало известно, что такими темпами можно не успеть достичь к осень уровня вакцинации в 60% населения. Этого показателя пытаются добиться в регионе. «До сентября осталось 105 дней, вакцинацию должны пройти еще 1,7 миллиона человек. Чтобы выполнить план, нужно ежедневно делать прививки 16,3 тысячи добровольцам», — посчитал Ковалев. Отмечается, что с сентября начнется вакцинация от гриппа. Ковалев добавил, что предстоит титаническая работа, которая может быть под угрозой срыва. Напомним, что в Ростовской области повторно не приходят на вакцинацию 20% привитых граждан.