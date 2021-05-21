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Posted 21 мая 2021, 15:29

Published 21 мая 2021, 15:29

Modified 1 октября, 13:25

Updated 1 октября, 13:25

Глава Минздрава Ростовской области уточнил число пострадавших в коллекторе

21 мая 2021, 15:29
В Таганроге в больницу после аварии на коллекторе в селе Дмитриадовка были госпитализированы восемь человек, сообщили министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

По его словам, пять человек находятся в реанимации, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Трое рабочих от госпитализации отказались. Всего в больницу доставили восемь человек.

Напомним, что в селе Дмитриадовка на очистном сооружении 21 мая произошла утечка метана. По предварительной информации один из рабочих открыл вентиль и произошла авария. Находившиеся в коллекторе сотрудники коммунальной службы потеряли сознание. Остальные коллеги пришли им на помощь и тоже получили отравление метаном.

В результате погибли десять человек. По факту ЧП завели уголовное дело.

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