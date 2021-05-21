Обыски прошли в офисе «Водоканала» в Таганроге после массовой гибели рабочих

Напомним, что авария на очистном сооружении произошла в селе Дмитриадовка около 11.00 мск в пятницу, 21 мая. Две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора, когда, предположительно, произошла утечка метана. По предварительным данным, погибло десять человек, но точное количество жертв аварии установить пока невозможно, коллектор затоплен водой. Поисками еще одного рабочего занимаются спасатели.