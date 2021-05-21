Обыски прошли в офисе «Водоканала» в Таганроге после массовой гибели рабочих

Posted 21 мая 2021, 13:29
Published 21 мая 2021, 13:29
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
«В настоящее время сотрудники следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую документацию в МУП „Управление Водоканал“ Таганрога», — сказано в сообщении.
Напомним, что авария на очистном сооружении произошла в селе Дмитриадовка около 11.00 мск в пятницу, 21 мая. Две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора, когда, предположительно, произошла утечка метана. По предварительным данным, погибло десять человек, но точное количество жертв аварии установить пока невозможно, коллектор затоплен водой. Поисками еще одного рабочего занимаются спасатели.
Пятеро человек доставлены в реанимацию, за их жизни борются медики. Один из рабочих находится в критическом состоянии.
По факту массовой гибели людей возбудили уголовное дело. Расследование причин происшествия взяла на контроль прокуратура.
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