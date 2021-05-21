Смертельный газ: что произошло на коллекторе под Таганрогом и почему погибли люди

В субботу, 22 мая, в школах Ростовской области должны были пройти последние звонки, но их отменили из-за траура, объявленного по погибшим сотрудникам таганрогского водоканала. Все подробности произошедшей трагедии в обзоре RostovGazeta.

Метан-убийца Утром 21 мая две бригады МУП «Управление Водоканала» по Таганрогу отправились в Дмитриадовку для проведения ремонтно-восстановительных работ, канализационный коллектор нужно было очистить от стоков. Около 11.00 мск в службу экстренного реагирования поступило сообщение о ЧП в Неклиновском районе. В ходе работ в коллекторе, расположенном недалеко от Таганрога, произошел выброс метана и колодец затопило водой. В нем находились люди. Изначально сообщалось о семи погибших, но о точном количестве жертв аварии стало известно только к вечеру. Прибывшим на место спасателям пришлось доставать мертвые тела из колодца. Всего погибли 10 человек. Среди них оказалась начальник очистных сооружений канализации МУП «Управление Водоканал» Раиса Гаврилова. Она бросилась на помощь рабочим, но в этот момент колодец начало топить — метан стал подыматься наверх. Во время спасательной операции женщина отравилась метаном и погибла. Выжившие В больницы Таганрога доставили восемь пострадавших. Как сообщил министр здравоохранению области Юрий Кобзев, троих рабочих врачи осмотрели и отпустили домой. Пятеро находятся в реанимации, при этом состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое. В эфире одного из телеканалов губернатор Василий Голубев рассказал, что сотрудники МУП «Управление Водоканала» по Таганрогу работали на коллекторе без средств защиты, когда произошел выброс метана. По этой причине в результате аварии погибло так много человек. «Люди спустились в эту емкость, этот колодец восьмиметровой глубины, без средств защиты», — рассказал губернатор. При этом родственники погибших и пострадавших узнавали о происшествии из новостей и социальных сетей. Траур Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил траур по погибшим в селе Дмитриадовка рабочим. Все назначенные на этот день торжественные и праздничные мероприятия в регионе были отменены. В том числе пришлось перенести и последние звонки в школах. «Все торжественные мероприятия „Последний звонок“, запланированные на 22 мая, перенесены на ближайшие дни. По датам решение принимают муниципалитеты самостоятельно», — заявили в региональном правительстве. Уже известно, что в Ростове-на-Дону школьные последние звонки пройдут в воскресенье, 23 мая. Власти обещали оказать помощь семьям погибших с организацией похорон и траурных мероприятий. Кроме того, им выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшие также получат компенсационные выплаты. Попавшим в реанимацию рабочим выплатят по 400 тысяч рублей, пострадавшим легкой степени тяжести — по 200 тысяч рублей. Расследование На место происшествия оперативно отправились прокурор Ростовской области Роман Прасков, и. о. руководителя следственного управления Сергей Ковалев, а также следователи и криминалисты. По факту произошедшего органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Затем глава глава СКР Александр Бастрыкин передать уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении очистных работ в Ростовской области в центральный аппарат.