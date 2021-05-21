ТОП-5 предприятий-гигантов в Ростове, заработавших миллиарды за год пандемии

Вопреки мнениям экспертов о том, что 2020 год оказался для бизнеса «тяжелым», судя по выручке, ТД «Риф» - не пострадал, а приумножил свои богатства. Если в 2019 году выручка предприятия составила более 74 млрд рублей, то в коронавирусный год компания почти удвоила эту сумму до 124 млрд руб. И прошлый год оказался самым удачным, самым прибыльным. Такой выручки у компании не фиксировали ни разу со дня основания. Приблизились к этой цифре лишь однажды в 2018 году, когда фирма отчиталась о 199 млрд рублей выручки.