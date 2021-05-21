ТОП-5 предприятий-гигантов в Ростове, заработавших миллиарды за год пандемии

Posted 21 мая 2021, 10:16
Published 21 мая 2021, 10:16
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
Потеряли ли «гиганты» бизнеса доходы за прошлый год, который считается из-за пандемии «неудачным», в материале корреспондента RostovGazeta.
Карибский след
ООО «Торговый дом «Риф» оказалась самой богатой компанией региона по итогам прошлого года. Предприятие занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, зарегистрирован ТД в Ростове-на-Дону в 2010 году. Руководит компанией Марина Турянская. Большая часть доли в уставном капитале (83,75%) принадлежит фирме, которая зарегистрирована в Дубае - GTCS TRADING DMCC. Еще 16% капитала «ростовского гиганта» принадлежит фирме, находящейся на островах Карибского моря.
Директор «Рифа» Марина Турянская владеет также 50%-ной долей в краснодарской компании АО «Ладожский элеватор».
Всего, по данным сервиса «Спарк» на 2018 год, на предприятии ТД «Риф» трудились от 250 до 500 человек. Уставной капитал компании на 2019 год оценивался в сумме 2,3 млрд рублей.
Вопреки мнениям экспертов о том, что 2020 год оказался для бизнеса «тяжелым», судя по выручке, ТД «Риф» - не пострадал, а приумножил свои богатства. Если в 2019 году выручка предприятия составила более 74 млрд рублей, то в коронавирусный год компания почти удвоила эту сумму до 124 млрд руб. И прошлый год оказался самым удачным, самым прибыльным. Такой выручки у компании не фиксировали ни разу со дня основания. Приблизились к этой цифре лишь однажды в 2018 году, когда фирма отчиталась о 199 млрд рублей выручки.
Чистая прибыль предприятия также показала лучший результат в 2020 году за все время существования ТД - более миллиарда рублей. Чистые активы компании оцениваются в 7,3 млрд рублей.
Швейцарский актив
АО «Астон» оказалось на втором месте по выручке за прошлый год в Ростовской области. Предприятие существует уже 18 лет. Более 115 миллиардов рублей выручила компания за 2020 год. И это рекордная сумма для предприятия за все время существования. Предприятие занимается производством рафинированных растительных масел и их фракций.
Акционером АО «Астон» является ASTON AGRO-INDUSTRIAL AG (100% доли в управлении компанией), зарегистрированная в Швейцарии. Также, как и лидер нашего ТОПа по выручке в регионе (ТД «Риф»), «Астон» принадлежит зарубежным компаниям.
Президентом ООО «Астон» является с 2007 года Вадим Викулов. Еще Викулов является совладельцем семи предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае.
У «Астон» есть семь филиалов, большее число которых базируются в разных частях Ростовской области. Еще два филиала находятся в Краснодарском крае и Рязанской области. Также у предприятия есть 19 дочерних компаний.
В компании, по официальным данным на 2018 год, числились от 1000 до пяти тысяч человек.
За минувший год АО «Астон» выручило от продажи 115,7 млрд рублей. Это рекорд. Последний максимум компании по выручке зафиксирован в 2018 году - 81 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила 4,4 млрд рублей, что также является максимальным за время существования Акционерного общества. Чистые активы компании составляют более 17 млрд рублей.
Минус 50 млрд
АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» - на третьем месте по числу выручки за прошлый год в Ростовской области. Предприятие занимается производством нефтепродуктов уже 16 лет, управляющей компанией является АО НЗНП Менеджмент. Здесь трудятся до пяти тысяч человек. Владеют заводом (80% активов) Игорь Мнушкин и Андрей Гранкин (20% активов).
Завод выручил от продаж в 2020 году более 92 млрд рублей. Эта сумма намного меньше, чем в 2018 и 2019 годах, когда АО стабильно показывало результат выручки в 142 млрд рублей. Разница составила 50 млрд рублей.
Это первый в списке самых прибыльных предприятий, который «потерял» в выручке за коронавирусный год.
Чистая прибыль компании в 2020 году оценивался в 544 млн рублей, тогда, как в 2019 году она составила 3,6 млрд рублей. Уставной капитал завода составил более 300 млн рублей. Чистые активы предприятия составляют 4,6 млрд рублей.
У АО «НЗНП» есть дочерняя компания (ООО «Юг Энерго») и два филиала в Ростове.
Великобритания тут
На четвертом месте по сумме выручки за коронавирусный год находится Таганрогское АО «Евраз металл Инпром». Компания существует уже 25 лет, основной вид деятельности - оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Здесь работают около тысячи человек. Сейчас руководит предприятием Сергей Синцов.
Путем различных продаж и перепродаж долей компании, в 2015 году «Евраз металл» переходит в управление ООО «Ивек», директором которого также является Сергей Синцов. А головной компанией ООО «Ивек» является Evraz PLC, зарегистрированная в Великобритании в 2001 году.
У фирмы 33 филиала и одна дочерняя компания в Ульяновске (АО «Ульяновскметалл»).
Выручки от продажи в прошлом году у компании не только не упали, но и приумножились до 59,2 млрд рублей. И это рекордные цифры с момента существования предприятия. В 2019 году выручка «Евраз металла» составила 40 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2020 году составила 748 млн рублей, а чистые активы - почти три млрд рублей.
Прибыльный «коронавирусный год»
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» замыкает пятерку предприятий с самой высокой выручкой в регионе за прошлый год. Предприятие создано в 2003 году, руководитель Валерий Мальцев. За 2020 год выручка от продаж составила 58,7 млрд рублей. И это самая высокая цифра за время существования компании. В 2019 году, к примеру, выручка компании составила 35 млрд рублей. С 2016 года (а именно с этого периода есть официальные данные) у завода выручка не превышала 40 миллиардов рублей.
Чистая прибыль «Ростсельмаша» за 2020 год составила более 11 млрд рублей, выше этой суммы у завода фиксировали прибыль лишь в 2017 году - она составляла более 12 млрд рублей. Чистые активы оцениваются в 47 млрд рублей в прошлом году.
Предприятие входит в ПАО «Ростсельмаш», руководят им в равных долях Дмитрий Удрас, Юрий Рязанов и Константин Бабкин.
В десятке предприятий, чья выручка оценивается в прошлом году от 41 до 55 млрд рублей в регионе: «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (55,3 млрд руб.), ООО «ОЗК Юг» (53,5 млрд руб.), ПАО ТНС Энерго Ростов-на-Дону (51 млрд руб.), «Меотида» (49 млрд руб.), «Зерно-трейд» (41,2 млрд руб.).
Всего в России, по данным системы «Спарк», в 2020 году ликвидировались 965 216 индивидуальных предприятий. В Ростовской области не смогли «пережить» коронавирусный год 33 354 ИП. Тогда, как в 2019 году в Ростовской области ликвидировали на 8 тысяч предпринимателей меньше, чем в прошлом году (25 234 ИП закрылись). А в целом по России в 2019 году исчезли 749 767 ИП, на 216 тысяч предприятий меньше, чем в 2020 году.
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