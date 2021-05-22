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Posted 22 мая 2021, 14:34

Published 22 мая 2021, 14:34

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Четверо подростков перевернулись на угнанном автомобиле в Ростовской области

22 мая 2021, 14:34
В Сальске в результате опрокидывания автомобиля под управлением 18-летнего юноши пострадали четверо несовершеннолетних, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Днем в пятницу 21 мая подростки катались на Hyundai Accent, ключи от которого без спроса взял 18-летний парень. При этом у водителя-угонщика не было прав на управление автомобилем.

На автодороге «Выезд на село Сандата» водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль перевернулся. В итоге четверо мальчиков, одному из которых 15 лет, а троим по 16, попали в больницу с различными травмами.

По факту аварии начали проверку.

Напомним, в ночь на 18 апреля в Новочеркасске на угнанной машине разбились подростки, пятеро погибли на месте, шестой спустя несколько дней умер в больнице.

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