Четверо подростков перевернулись на угнанном автомобиле в Ростовской области

Posted 22 мая 2021, 14:34
Published 22 мая 2021, 14:34
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Днем в пятницу 21 мая подростки катались на Hyundai Accent, ключи от которого без спроса взял 18-летний парень. При этом у водителя-угонщика не было прав на управление автомобилем.
На автодороге «Выезд на село Сандата» водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль перевернулся. В итоге четверо мальчиков, одному из которых 15 лет, а троим по 16, попали в больницу с различными травмами.
По факту аварии начали проверку.
Напомним, в ночь на 18 апреля в Новочеркасске на угнанной машине разбились подростки, пятеро погибли на месте, шестой спустя несколько дней умер в больнице.
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