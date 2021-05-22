Стало известно куда хотят перенести закрытые рынки в Ростовской области

Posted 22 мая 2021, 17:04
Published 22 мая 2021, 17:04
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
До конца года предприниматели могут переехать на земельные участки на 1089 километре трассы М-4 «Дон». Это примерно в 22 километрах от Ростова, недалеко находится рынок «Орел».
Уже найден инвестор, готовый оплатить необходимые мероприятия для организации новых рынков. В том числе он собирается заняться строительством магазинов.
«Появятся здесь многофункциональный центр, заправка, гостиница, центр техобслуживания автомобилей, кафе», — заявил Дереза.
С правоохранителями будут проведены переговоры, чтобы старые рынки не закрывались, пока не будут построены новые. Напомним, 27 апреля на торговые площади пришли силовики и заблокировали их работу из-за нарушений.