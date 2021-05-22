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Posted 22 мая 2021, 17:04

Published 22 мая 2021, 17:04

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Стало известно куда хотят перенести закрытые рынки в Ростовской области

Стало известно куда хотят перенести закрытые рынки в Ростовской области

22 мая 2021, 17:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области закрытые в Аксайском районе рынки могут переехать на участки рядом с трассой М-4 «Дон», заявил бизнес-омбудсмен в регионе Олег Дереза.

До конца года предприниматели могут переехать на земельные участки на 1089 километре трассы М-4 «Дон». Это примерно в 22 километрах от Ростова, недалеко находится рынок «Орел».

Уже найден инвестор, готовый оплатить необходимые мероприятия для организации новых рынков. В том числе он собирается заняться строительством магазинов.

«Появятся здесь многофункциональный центр, заправка, гостиница, центр техобслуживания автомобилей, кафе», — заявил Дереза.

С правоохранителями будут проведены переговоры, чтобы старые рынки не закрывались, пока не будут построены новые. Напомним, 27 апреля на торговые площади пришли силовики и заблокировали их работу из-за нарушений.

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