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Posted 24 мая 2021, 14:38

Published 24 мая 2021, 14:38

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Ростовская модель Костенко назвала пол своего будущего ребенка

24 мая 2021, 14:38
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону раскрыла для своих подписчиков пол ребенка, которого она ждет от футболиста Дмитрия Тарасова, говорится на ее странице в Instagram.

Стало известно, что супруги ждут мальчика, который должен родиться в середине осени. Тогда Костенко станет многодетной матерью, у нее уже есть две дочери от футболиста Дмитрия Тарасова.

Чтобы узнать пол ребенка, супруги устроили целое шоу с гостями и артистами. Тарасову предстояло лопнуть огромный воздушный шар.

Модель призналась, что они впервые решили длительное время не узнавать пол. Причинами стали токсикоз и волнение.

Костенко попросила подписчиков быть толерантными и тактичными по отношению к беременным. Ранее подписчики заявили, что футболист Тарасов стал не интересен.

#Общество#Новости
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