Троих пострадавших под Таганрогом перевели из реанимации в терапию

Posted 24 мая 2021, 10:52
Published 24 мая 2021, 10:52
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
«В реанимации остается один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении», — сказано в сообщении.
Утром 24 мая сообщалось, что в реанимации остаются четверо пострадавших, состояние одного из рабочих врачи оценивают как крайне тяжелое.
Напомним, трагедия произошла 21 мая, на месте аварии погибли десять рабочих водоканала. Еще восьмерых доставили в больницу, троих после осмотра отправили домой, пятерых положили в реанимацию. Один из попавших в реанимацию умер на следующее утро после ЧП.