Троих пострадавших под Таганрогом перевели из реанимации в терапию

Напомним, трагедия произошла 21 мая, на месте аварии погибли десять рабочих водоканала. Еще восьмерых доставили в больницу, троих после осмотра отправили домой, пятерых положили в реанимацию. Один из попавших в реанимацию умер на следующее утро после ЧП.