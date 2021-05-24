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Posted 24 мая 2021, 10:52

Published 24 мая 2021, 10:52

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Троих пострадавших под Таганрогом перевели из реанимации в терапию

Троих пострадавших под Таганрогом перевели из реанимации в терапию

24 мая 2021, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В реанимационном отделении остается только один из рабочих, пострадавших во время утечки газа в коллекторе в селе Дмитриадовка под Таганрогом, сообщили в пресс-центре Ростовской области.

«В реанимации остается один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении», — сказано в сообщении.

Утром 24 мая сообщалось, что в реанимации остаются четверо пострадавших, состояние одного из рабочих врачи оценивают как крайне тяжелое.

Напомним, трагедия произошла 21 мая, на месте аварии погибли десять рабочих водоканала. Еще восьмерых доставили в больницу, троих после осмотра отправили домой, пятерых положили в реанимацию. Один из попавших в реанимацию умер на следующее утро после ЧП.

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