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Posted 25 мая 2021, 11:52

Published 25 мая 2021, 11:52

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

В ОБСЕ выявили проблемы работы беспилотников на Украине рядом с Ростовской областью

25 мая 2021, 11:52
Сотрудники миссии ОБСЕ сообщили о постоянном препятствовании работе беспилотников на территории Украины рядом с Ростовской областью, сообщает издание «Новороссия» со ссылкой на руководителя отдела прессы и публичной информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) Драгану Николич-Соломон.

Она заявила, что в 75% случаев беспилотники миссии в Донбассе глушат.

«В течение двух минувших месяцев БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергались воздействию значительных помех сигналу во время осуществления 75% полетов», — рассказала она.

Это, по ее мнению, препятствует мониторингу ситуации на территории на линии разграничения.

Движение поездов и военных заметили на границе Украины с Ростовской областью.

#Общество#Новости
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