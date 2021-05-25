В ОБСЕ выявили проблемы работы беспилотников на Украине рядом с Ростовской областью

Сотрудники миссии ОБСЕ сообщили о постоянном препятствовании работе беспилотников на территории Украины рядом с Ростовской областью, сообщает издание «Новороссия» со ссылкой на руководителя отдела прессы и публичной информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) Драгану Николич-Соломон.

Она заявила, что в 75% случаев беспилотники миссии в Донбассе глушат. «В течение двух минувших месяцев БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергались воздействию значительных помех сигналу во время осуществления 75% полетов», — рассказала она. Это, по ее мнению, препятствует мониторингу ситуации на территории на линии разграничения. Движение поездов и военных заметили на границе Украины с Ростовской областью.