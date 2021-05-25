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Posted 25 мая 2021, 10:30

Published 25 мая 2021, 10:30

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В Ростовской области частная детская клиника работала в здании под снос

В Ростовской области частная детская клиника работала в здании под снос

25 мая 2021, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области привлекли к ответственности медклинику за нарушения в работе, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Была проведена прокурорская проверка частной детской клиники. Оказалось, что она работала в здании, которое должны были снести по решению суда.

Требованием для работы подобных медучреждений является наличие помещения, которое официально принадлежит компании. После этого было заведено дело об административном правонарушении.

Все материалы рассмотрел Арбитражный суд Ростовской области. Теперь медицинской организации придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что самый высокооплачиваемый главврач Ростова получал больше 180 тыс руб в месяц в 2020 году.

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