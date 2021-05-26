Проблемы со сбытом угля появились в Ростовской области

Тему изменений на энергетическом рынке обсудили на заседании круглого стола. Сейчас происходят масштабные перемены, так как уголь замещается другими более экологически чистыми видами топлива. Котельные переходят на газ, а Новочеркасская ГРЭС уменьшает закупку донского угля. Хотя в области есть 24,3 миллиарда тонн угольных запасов.