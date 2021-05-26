Проблемы со сбытом угля появились в Ростовской области

Posted 26 мая 2021, 07:14
Published 26 мая 2021, 07:14
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Тему изменений на энергетическом рынке обсудили на заседании круглого стола. Сейчас происходят масштабные перемены, так как уголь замещается другими более экологически чистыми видами топлива. Котельные переходят на газ, а Новочеркасская ГРЭС уменьшает закупку донского угля. Хотя в области есть 24,3 миллиарда тонн угольных запасов.
В регионе отмечается проблема со сбытом. На складах находятся более 700 тысяч тонн нереализуемых товарных запасов.
Участники не исключили варианта, что предстоит полностью поменять подходы по развитию угольной промышленности. Перспективным направлением назвали экспорт угля.
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