В Великобритании скончался один из первых вакцинировавшихся от коронавируса

Posted 26 мая 2021, 20:23
Published 26 мая 2021, 20:23
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Пенсионер умер от инсульта, после продолжительной болезни. Его кончина не связана с коронавирусом COVID-19. Об этом информирует iz.ru.
По словам вдовы Уильяма Шекспира, ее муж был благодарен за возможность стать одним из первых в мире людей, кому сделают прививку от COVID-19. Жена почившего произнесла слова благодарности в адрес врачей, помогавших ее супругу.
81-летнему Уильяму Шекспиру сделали прививку от коронавируса в декабре 2020 года через несколько минут после 91-летней Маргарет Кинан. Произошло это в стенах университетской больницы Ковентри.
Отметим, что за минувший день в Великобритании COVID-19 диагностировали 2 493 местным жителям. Жертвами болезни стали 15 граждан. С начала эпидемии в стране от нового недуга скончались 127 739 человек.