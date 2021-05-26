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Posted 26 мая 2021, 20:23

Published 26 мая 2021, 20:23

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В Великобритании скончался один из первых вакцинировавшихся от коронавируса

В Великобритании скончался один из первых вакцинировавшихся от коронавируса

26 мая 2021, 20:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Житель Великобритании Уильям Шекспир, которому второму в стране сделали прививку от китайской коронавирусной инфекции, ушел из жизни.

Пенсионер умер от инсульта, после продолжительной болезни. Его кончина не связана с коронавирусом COVID-19. Об этом информирует iz.ru.

По словам вдовы Уильяма Шекспира, ее муж был благодарен за возможность стать одним из первых в мире людей, кому сделают прививку от COVID-19. Жена почившего произнесла слова благодарности в адрес врачей, помогавших ее супругу.

81-летнему Уильяму Шекспиру сделали прививку от коронавируса в декабре 2020 года через несколько минут после 91-летней Маргарет Кинан. Произошло это в стенах университетской больницы Ковентри.

Отметим, что за минувший день в Великобритании COVID-19 диагностировали 2 493 местным жителям. Жертвами болезни стали 15 граждан. С начала эпидемии в стране от нового недуга скончались 127 739 человек.

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