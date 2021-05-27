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Posted 27 мая 2021, 11:00

Published 27 мая 2021, 11:00

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Больше 12 тыс бутылок опасного пива задержали на трассе в Ростовской области

27 мая 2021, 11:00
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали фуру, в которой оказалась крупная партия пива, которую перевозили незаконно, сообщили в Росалкогольрегулировании по Южному федеральному округу.

Незаконную перевозку крупной партии пива сотрудники Росалкогольрегулирования пресекли в Красносулинском районе на 994-м километре трассы М-4 «Дон». В ходе проверки в грузовике и в полуприцепе было обнаружено более 12 тысяч бутылок ячменного напитка или 15 тысяч литров.

Фура перевозила пиво без фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе, осуществляющей контроль над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Партию опасного напитка изъяли и отправили на хранение в АО «Росспиртпром».

Ранее сообщалось, что почти 200 жителей Ростовской области отравились паленым спиртом в 2021 году.

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