Больше 12 тыс бутылок опасного пива задержали на трассе в Ростовской области

Незаконную перевозку крупной партии пива сотрудники Росалкогольрегулирования пресекли в Красносулинском районе на 994-м километре трассы М-4 «Дон». В ходе проверки в грузовике и в полуприцепе было обнаружено более 12 тысяч бутылок ячменного напитка или 15 тысяч литров.