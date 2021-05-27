Подрядчик строительства музея «Самбекские высоты» требует через суд 11 млн рублей

Posted 27 мая 2021, 09:08
Published 27 мая 2021, 09:08
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
Представители стройфирмы обратились в суд еще в феврале текущего года. В исковом заявлении сообщается, что ООО «Вектор» обратилось в суд с требованием к Благотворительному фонду поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" о взыскании задолженности по договору строительного подряда в размере более 11 млн рублей.
Третьим лицом стройфирма требует подключить к делу учреждение культуры Ростовской области "Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник».
Заседания все эти месяцы откладывались. В четверг, 27 мая состоится очередное заседание по делу.
Идея создания народного музейного комплекса «Самбекские высоты» возникла в 2013 году по итогам встречи губернатора Василия Голубева с ветеранами ВОВ и представителями поисковых объединений, спустя два года приступили к строительству. Тогда же по инициативе Голубева учредили благотворительный фонд для поддержки строительства комплекса «Самбекские высоты». За пять лет на строительство мемориального комплекса было собрано свыше 744 миллионов рублей и выделено около 1 млрд из областного бюджета.
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