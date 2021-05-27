Подрядчик строительства музея «Самбекские высоты» требует через суд 11 млн рублей

Идея создания народного музейного комплекса «Самбекские высоты» возникла в 2013 году по итогам встречи губернатора Василия Голубева с ветеранами ВОВ и представителями поисковых объединений, спустя два года приступили к строительству. Тогда же по инициативе Голубева учредили благотворительный фонд для поддержки строительства комплекса «Самбекские высоты». За пять лет на строительство мемориального комплекса было собрано свыше 744 миллионов рублей и выделено около 1 млрд из областного бюджета.