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Posted 27 мая 2021, 07:43

Published 27 мая 2021, 07:43

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Спасателей наказали в Ростовской области за отсутствие спасательного оборудования

27 мая 2021, 07:43
В Ростовской области у спасательных подразделений не оказалась необходимого оборудования для работы, сообщает Don_Mash.

Проверка коснулась работы Государственной инспекции по маломерным судам. В Каменском, Белокалитвинском и Верхнедонском районах не оказалось необходимого оборудования.

Так, не было спасательных кругов, навигаторов, лопат. В результате проверяющие составили соответствующие материалы.

После этого прошло судебное разбирательство. Суд поручил выдать сотрудникам специальный инвентарь, также наложили штрафы.

Ранее перевозчика наказали в Ростове за отсутствие кондиционеров в автобусах.

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