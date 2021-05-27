Спасателей наказали в Ростовской области за отсутствие спасательного оборудования

Posted 27 мая 2021, 07:43
Published 27 мая 2021, 07:43
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Проверка коснулась работы Государственной инспекции по маломерным судам. В Каменском, Белокалитвинском и Верхнедонском районах не оказалось необходимого оборудования.
Так, не было спасательных кругов, навигаторов, лопат. В результате проверяющие составили соответствующие материалы.
После этого прошло судебное разбирательство. Суд поручил выдать сотрудникам специальный инвентарь, также наложили штрафы.
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