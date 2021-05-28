На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону на три месяца запретят проезд машин

Posted 28 мая 2021, 06:46
Published 28 мая 2021, 06:46
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
С 29 мая по 18 августа будут проводить работы по модернизации тепловой магистрали. Из-за этого закроют движение на улице Седова от Соколова до Чехова и от Богатяновского Спуска до Журавлева.
Водители не смогут проехать на участках улиц Локомотивная и Катаева. Предусмотрены объездные маршруты.
Автолюбители смогут проехать по Сиверса, Локомотивной и переулку Приволжскому. Ранее новые бетонные блоки для ограничения движения установили на аксайских рынках.