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Posted 28 мая 2021, 06:46

Published 28 мая 2021, 06:46

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону на три месяца запретят проезд машин

На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону на три месяца запретят проезд машин

28 мая 2021, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на три месяца будет ограничено движение на ряде улиц из-за технических работ, заявили в городской администрации.

С 29 мая по 18 августа будут проводить работы по модернизации тепловой магистрали. Из-за этого закроют движение на улице Седова от Соколова до Чехова и от Богатяновского Спуска до Журавлева.

Водители не смогут проехать на участках улиц Локомотивная и Катаева. Предусмотрены объездные маршруты.

Автолюбители смогут проехать по Сиверса, Локомотивной и переулку Приволжскому. Ранее новые бетонные блоки для ограничения движения установили на аксайских рынках.

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