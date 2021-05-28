О миллионных доходах отчитались главы районных администраций Ростова-на-Дону

Posted 28 мая 2021, 17:25
Published 28 мая 2021, 17:25
Modified 1 октября, 13:44
Updated 1 октября, 13:44
Больше других коллег в 2020 году заработала глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. Ее доход составил 3,89 миллиона рублей. Симаченко также является владелицей двух квартир одинаковой площади - 42,2 квадратных метра. В документе указано, что в минувшем году она купила квартиру за счет средств кредита и накоплений за прошлые годы.
На втором месте оказался глава Ленинского района Владимир Влазнев. Который в 2020 году успел заработать заработал 2,5 миллиона рублей. Ему принадлежит машина BMW 730D. В пользовании у Влазнева числится дом на 188 квадратных метров, гараж м земельный участок в 713 квадратных метров, принадлежащий супруге. Ее доход в 2020 году составил более 474 тысяч рублей.
Третье место по величине доходов среди коллег занял глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной, который по итогам 2020 заработал 1,99 миллиона рублей. Он владеет земельным участком в 583 квадратных метров и жилым домом. На него также оформлена резиновая лодка с мотором.
Немногим меньше оказался доход главы администрации Первомайского района Владимира Кукина, который сообщил, что заработал в 2020 году 1,91 миллиона рублей. Его автопарк состоит из автомобилей AUDI Q5 и «ВАЗ 21213». В пользовании у Кукуина находятся две квартиры на 98,8 и 49,5 квадратных метра.
Доход супруги Владимира Кукина превысил в 2020 году 864 тысячи рублей. На нее оформлена квартира площадью 98,8 квадрата. Ездит она на Ford Focus 2.
Заработок главы Пролетарского района Егора Долматова достиг в минувшем году 1,64 миллиона рублей. На него оформлен мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль «УАЗ Патриот», а также половина квартиры площадью 48,6 квадратных метров, квартира на 79,8 квадрата и два машиноместа.
О самом низком доходе среди глав районных администраций Ростова отчитался возглавляющий Советский район Геннадий Туркин, который задекларировал всго 952,2 тысячи рублей. Из недвижимости у него имеется квартира площадью 58,7 квадратных метра. У его супруги также оказался скромный доход - 273,5 тысячи рублей.
Глава администрации Октябрьского района Юрий Золотарев несколькими днями ранее покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Напомним что доход сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко в 2020 году составил 14,2 миллиона рублей.
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