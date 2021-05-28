О миллионных доходах отчитались главы районных администраций Ростова-на-Дону

Больше других коллег в 2020 году заработала глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. Ее доход составил 3,89 миллиона рублей. Симаченко также является владелицей двух квартир одинаковой площади - 42,2 квадратных метра. В документе указано, что в минувшем году она купила квартиру за счет средств кредита и накоплений за прошлые годы.