Задержана ростовчанка, избившая 4-летнюю дочь на улице

Posted 29 мая 2021, 10:29
Published 29 мая 2021, 10:29
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
В телеграм-канале Don Mash появилась видеозапись, которая сделана на одной из улиц Ростова-на-Дону. На записи видно, как девочка стоит рядом с взрослой женщиной (возможно, бабушкой) на лавочке. К малышке подбегает ее мать, которая хватает за руку и тащит по асфальту домой. Со слов местных жителей, женщина выражалась нецензурно, спрашивала, как можно избавиться от ребенка. Соседи утверждают, что ростовчанка часто выпивает и избивает малышку. В момент инцидента женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения. Ребенок для предварительного обследования передан полицейскими в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
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