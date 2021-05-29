Задержана ростовчанка, избившая 4-летнюю дочь на улице

В телеграм-канале Don Mash появилась видеозапись, которая сделана на одной из улиц Ростова-на-Дону. На записи видно, как девочка стоит рядом с взрослой женщиной (возможно, бабушкой) на лавочке. К малышке подбегает ее мать, которая хватает за руку и тащит по асфальту домой. Со слов местных жителей, женщина выражалась нецензурно, спрашивала, как можно избавиться от ребенка. Соседи утверждают, что ростовчанка часто выпивает и избивает малышку. В момент инцидента женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения.