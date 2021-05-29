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Posted 29 мая 2021, 10:29

Published 29 мая 2021, 10:29

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Задержана ростовчанка, избившая 4-летнюю дочь на улице

29 мая 2021, 10:29
Жительница Ростова-на-Дону, проявившую агрессию в отношении малолетней дочери, задержана, ребенок передан в медучреждение, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В телеграм-канале Don Mash появилась видеозапись, которая сделана на одной из улиц Ростова-на-Дону. На записи видно, как девочка стоит рядом с взрослой женщиной (возможно, бабушкой) на лавочке. К малышке подбегает ее мать, которая хватает за руку и тащит по асфальту домой. Со слов местных жителей, женщина выражалась нецензурно, спрашивала, как можно избавиться от ребенка. Соседи утверждают, что ростовчанка часто выпивает и избивает малышку. В момент инцидента женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения. Ребенок для предварительного обследования передан полицейскими в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

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