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Posted 31 мая 2021, 09:56

Published 31 мая 2021, 09:56

Modified 1 октября, 13:22

Updated 1 октября, 13:22

Министр транспорта Ростовской области заработал 17,3 млн рублей в 2020 году

31 мая 2021, 09:56
Глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев отчитался о своих доходах и имуществе за минувший год, говорится на сайте регионального правительства.

Министр заработал 17,3 миллиона рублей, у него есть два земельных участка, площадь которых составляет 750 и 2,8 тысячи квадратных метров. Также он владеет жилым домом и квартирой.

В пользовании Окунева находятся дом, участок и гараж. У него есть несколько автомобилей, в том числе грузовики MAN.

Супруга добавила в семейный бюджет 691 тысячу рублей, она задекларировала три участка и дом. У нее в собственности есть автомобили Range Rover и Mitsubishi.

Напомним, что доходы губернатора снизились до 7,5 миллиона рублей в минувшем году.

#Экономика#Новости
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