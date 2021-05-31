Министр транспорта Ростовской области заработал 17,3 млн рублей в 2020 году

Posted 31 мая 2021, 09:56
Published 31 мая 2021, 09:56
Modified 1 октября, 13:22
Updated 1 октября, 13:22
Министр заработал 17,3 миллиона рублей, у него есть два земельных участка, площадь которых составляет 750 и 2,8 тысячи квадратных метров. Также он владеет жилым домом и квартирой.
В пользовании Окунева находятся дом, участок и гараж. У него есть несколько автомобилей, в том числе грузовики MAN.
Супруга добавила в семейный бюджет 691 тысячу рублей, она задекларировала три участка и дом. У нее в собственности есть автомобили Range Rover и Mitsubishi.
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