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Posted 31 мая 2021, 11:23

Published 31 мая 2021, 11:23

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Жители Ростова-на-Дону попросили вернуть ларьки в подземные переходы

31 мая 2021, 11:23
В Ростове-на-Дону подземные переходы без торговых точек стали слишком пустыми, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По мнению автора поста, торговля «вдыхала жизнь в помещения и в их благоустройство». Одним из таких переходов он назвал на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. «И толку говорить, что после демонтажа стало видно рисунки на стенах? Если в темноте их все равно не видно?» — написал ростовчанин.

Он добавил фото, на котором показал темный переход. В комментариях мнения разделились, одни выступили за возвращение ларьков, другие считают, что они не нужны.

До этого говорилось, что переходы с мозаикой в Ростове возьмут под усиленную охрану.

#Общество#Новости
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