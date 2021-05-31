Жители Ростова-на-Дону попросили вернуть ларьки в подземные переходы

По мнению автора поста, торговля «вдыхала жизнь в помещения и в их благоустройство». Одним из таких переходов он назвал на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. «И толку говорить, что после демонтажа стало видно рисунки на стенах? Если в темноте их все равно не видно?» — написал ростовчанин.