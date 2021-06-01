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Posted 1 июня 2021, 18:10

Published 1 июня 2021, 18:10

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Горячую воду ростовчанам обещали дать до 9 июня

1 июня 2021, 18:10
Власти Ростова-на-Дону изменили сроки возобновления горячего водоснабжения, говорится в сообщении городской администрации.

Ранее администрация города пообещала восстановить горячее водоснабжение к 1 июня 2021 года, говорится в сообщении городской администрации. Однако в эти сроки работы на Ростовской ТЭЦ-2 не были завершены полностью.

В настоящее время коммунальщики закончили первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей в западной и центральной частях города. В результате специалисты выявили дефекты теплосетей, из-за которых могут возникнуть нештатные ситуации в отопительный период. Сейчас эти дефекты устраняются.

В итоге, к 1 июня без горячей воды остаются еще 15% потребителей. «Полностью восстановить подачу горячего водоснабжения жителям города планируется к 9 июня», — сказано в сообщении.

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