Горячую воду ростовчанам обещали дать до 9 июня

В настоящее время коммунальщики закончили первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей в западной и центральной частях города. В результате специалисты выявили дефекты теплосетей, из-за которых могут возникнуть нештатные ситуации в отопительный период. Сейчас эти дефекты устраняются.