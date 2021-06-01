Пятую часть населения Ростовской области составляют дети

Posted 1 июня 2021, 07:34
Published 1 июня 2021, 07:34
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Согласно полученной информации, на начало 2020 года доля детей и подростков от населения региона составляла 17% или 714,1 тысячи человек. За период с 2016 по 2019 годы количество детей школьного возраста увеличилось на 6,5% до 433,4 тысячи человек.
Напомним, в Ростовской области резко выросла рождаемость, в марте 2021 года в регионе родились 3258 младенцев, а это на 528 детей больше, чем годом ранее, рост составил 21,9%. Это второй показатель в Южном федеральном округе после Краснодарского края.
1 июня в России отмечают день защиты детей, в Ростове к празднику подготовили обширную программу мероприятий.
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