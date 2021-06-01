Пятую часть населения Ростовской области составляют дети

Напомним, в Ростовской области резко выросла рождаемость, в марте 2021 года в регионе родились 3258 младенцев, а это на 528 детей больше, чем годом ранее, рост составил 21,9%. Это второй показатель в Южном федеральном округе после Краснодарского края.