rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опасную для урожая черепашку обнаружили в Ростовской области

4 июня 2021, 14:03
Фото: mshsk.ru
В Зимовниковском районе Ростовской области специалисты обнаружили личинки особо опасного вредителя зерновых колосовых культур — вредной черепашки, говорится в сообщении регионального ФГБУ «Россельхозцентр».

Специалисты отмечают, что массовое отрождение личинок вредной черепашки на территории области может произойти уже в середине июня. Самый большой вред зерновым культурам могут нанести личинки старших возрастов и клопы нового поколения. Поврежденные зерна могут стать сморщенными с вмятинами. Мука из поврежденных колосков имеет низкие хлебопекарные качества.

Яйца вредной черепашки округлой формы светло-зеленого, а позднее красноватого цвета. Паразит откладывает их на нижнюю сторону листьев, на стебли, иногда на комочки почвы плотно в два или три ряда в количестве 14 штук. Одна самка может сделать две кладки.

Окрыление клопов ожидается в течение июля в связи с растянутым периодом откладки яиц.

Руководителей хозяйств призвали обследовать посевы на наличие вредителя, а в случае превышения численности ЭПВ проводить обработки инсектицидами.

Ранее сообщалось, что Ростовской области угрожает нашествие саранчи.

Материалы по теме
Нашествие саранчи грозит Ростовской областиКатастрофой назвал биолог ожидаемое нашествие саранчи в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00