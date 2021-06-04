Опасную для урожая черепашку обнаружили в Ростовской области

Яйца вредной черепашки округлой формы светло-зеленого, а позднее красноватого цвета. Паразит откладывает их на нижнюю сторону листьев, на стебли, иногда на комочки почвы плотно в два или три ряда в количестве 14 штук. Одна самка может сделать две кладки.