Опасную для урожая черепашку обнаружили в Ростовской области

Специалисты отмечают, что массовое отрождение личинок вредной черепашки на территории области может произойти уже в середине июня. Самый большой вред зерновым культурам могут нанести личинки старших возрастов и клопы нового поколения. Поврежденные зерна могут стать сморщенными с вмятинами. Мука из поврежденных колосков имеет низкие хлебопекарные качества.
Яйца вредной черепашки округлой формы светло-зеленого, а позднее красноватого цвета. Паразит откладывает их на нижнюю сторону листьев, на стебли, иногда на комочки почвы плотно в два или три ряда в количестве 14 штук. Одна самка может сделать две кладки.
Окрыление клопов ожидается в течение июля в связи с растянутым периодом откладки яиц.
Руководителей хозяйств призвали обследовать посевы на наличие вредителя, а в случае превышения численности ЭПВ проводить обработки инсектицидами.