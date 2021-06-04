Пробки парализовали движение в центре Ростова-на-Дону из-за выключенного светофора

Posted 4 июня 2021, 07:55
Published 4 июня 2021, 07:55
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Не работает регулировщик на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского. Ограничения будут действовать до 14 часов.
Без светофора на этом участке образовались серьезные заторы. Машины едут со скоростью примерно пять километров в час.
Вместе с этим затруднен проезд на улицах Красноармейской, Пушкинской и Лермонтовской. Напомним, что до 100 миллионов рублей хотят потратить на разметку и светофоры в Ростовской области.