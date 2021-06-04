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Posted 4 июня 2021, 07:55

Published 4 июня 2021, 07:55

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Пробки парализовали движение в центре Ростова-на-Дону из-за выключенного светофора

Пробки парализовали движение в центре Ростова-на-Дону из-за выключенного светофора

4 июня 2021, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в пятницу, 4 июня, выключили светофор в центре города, предупредили в администрации.

Не работает регулировщик на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского. Ограничения будут действовать до 14 часов.

Без светофора на этом участке образовались серьезные заторы. Машины едут со скоростью примерно пять километров в час.

Вместе с этим затруднен проезд на улицах Красноармейской, Пушкинской и Лермонтовской. Напомним, что до 100 миллионов рублей хотят потратить на разметку и светофоры в Ростовской области.

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