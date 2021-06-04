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Posted 4 июня 2021, 07:44

Published 4 июня 2021, 07:44

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Жители Ростова пожаловались на издевательства над бурым медведем в частном зоопарке

4 июня 2021, 07:44
В Ростове-на-Дону проверят содержание животных в частном зоопарке «Седьмое небо», сообщили в региональном Минприроды.

Сообщение об ужасном обращении с бурым медведем появилось в соцсети, одна из ростовчанок заявила, что животное весь день сидит на солнце в тесной клетке рядом с бассейном.

На сообщение отреагировали в Минприроды региона, специалисты которого подготовили письмо в Межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер.

Это не первое разбирательство в отношении зоопарка, в 2018 году жительница Ростова создала петицию на сайте Change.org с требованием закрыть «Седьмое небо» из-за жестокого обращения с медведями и другими животными.

В 2019 году надзорные органы проверили зоопарк, но информация об издевательствах над животными не подтвердилась.

#Общество#Новости
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