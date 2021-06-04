Жители Ростова пожаловались на издевательства над бурым медведем в частном зоопарке

Posted 4 июня 2021, 07:44
Published 4 июня 2021, 07:44
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Сообщение об ужасном обращении с бурым медведем появилось в соцсети, одна из ростовчанок заявила, что животное весь день сидит на солнце в тесной клетке рядом с бассейном.
На сообщение отреагировали в Минприроды региона, специалисты которого подготовили письмо в Межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер.
Это не первое разбирательство в отношении зоопарка, в 2018 году жительница Ростова создала петицию на сайте Change.org с требованием закрыть «Седьмое небо» из-за жестокого обращения с медведями и другими животными.
В 2019 году надзорные органы проверили зоопарк, но информация об издевательствах над животными не подтвердилась.
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