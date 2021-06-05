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Пациент психбольницы в Ростовской области до смерти забил ногами соседа по комнате

5 июня 2021, 10:00
Фото: pixabay
В Сальске пациент психбольницы убил своего соседа по палате во время ссоры, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось 24 мая в палате психоневрологического интерната. Он располагается на улице Береговой.

В ночное время 48-летний пациент с шизофренией поругался с соседом, что привело к драке. Больной избил ногами потерпевшего, в результате чего он скончался. Известно, что ему было 57 лет.

«Причиной смерти стали многочисленные травмы, в том числе головы. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант содержится в специальной палате. Ранее военный получил тюремный срок в Ростове-на-Дону за заказное убийство.

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#Новости#Происшествия
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