Пациент психбольницы в Ростовской области до смерти забил ногами соседа по комнате

Происшествие случилось 24 мая в палате психоневрологического интерната. Он располагается на улице Береговой.
В ночное время 48-летний пациент с шизофренией поругался с соседом, что привело к драке. Больной избил ногами потерпевшего, в результате чего он скончался. Известно, что ему было 57 лет.
«Причиной смерти стали многочисленные травмы, в том числе головы. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант содержится в специальной палате. Ранее военный получил тюремный срок в Ростове-на-Дону за заказное убийство.