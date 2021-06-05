В мае почти 50 бездомных животных отловили в Ростове-на-Дону

Центр безнадзорных животных отлавливает бездомных собак для проведения вакцинации, затем четвероногих стерилизуют и после реабилитации возвращают в их среду обитания. Всего за май специалисты выловили с улиц города 46 животных в местах массового пребывания ростовчан, например, в сквере на Береговой, на гребном канале, в ЖК «Платовский».