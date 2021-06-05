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В мае почти 50 бездомных животных отловили в Ростове-на-Дону

5 июня 2021, 04:05
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону за месяц отловили 46 безнадзорных животных, сообщается на сайте городских властей.

Центр безнадзорных животных отлавливает бездомных собак для проведения вакцинации, затем четвероногих стерилизуют и после реабилитации возвращают в их среду обитания. Всего за май специалисты выловили с улиц города 46 животных в местах массового пребывания ростовчан, например, в сквере на Береговой, на гребном канале, в ЖК «Платовский».

Городские власти уточнили, что жители города могут сообщать о бездомных животных в ЦБЖ, который находится на улице Портовой, 1/7, по телефону организации 238-25-24 или по электронной почте: [email protected] В своей заявке необходимо указать место, количество собак, причину отлова и контактные данные.

В ЦБЖ также могут и обратиться те, кто хочет взять животное из приюта.

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